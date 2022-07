Ουκρανία: Ρωσική θηριωδία στη Βινίτσια – 20 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά

Πλάνα βίντεο και φωτογραφίες από την πόλη, που είναι μακριά από τις γραμμές του μετώπου, έδειξαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από ένα πολυώροφο κτίριο έπειτα από ένα από τα πιο φονικά πλήγματα σε πολιτικό στόχο αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Τρία παιδιά περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε πως η Βινίτσια, μια πόλη 200 χλμ. νοτιοδυτικά του Κιέβου, επλήγη από τρεις ρωσικούς πυραύλους Καλίμπρ που εκτοξεύθηκαν από ένα υποβρύχιο που δεν κατονόμασε και πως οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν άλλους δύο.

Η αστυνομία δήλωσε πως από τους τραυματίες περίπου 50 φέρουν σοβαρά τραύματα και πως άλλοι 15 αγνοούνται.

"Πύραυλοι κρουζ έπληξαν δύο κοινοτικές εγκαταστάσεις, σπίτια καταστράφηκαν, ένα ιατρικό κέντρο καταστράφηκε, αυτοκίνητα και τραμ τυλίχθηκαν στις φλόγες", δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Αυτή είναι πράξη ρωσικής τρομοκρατίας... 20 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής", είπε σε μία εξ αποστάσεως ομιλία σε διεθνή διάσκεψη που αποσκοπεί στην άσκηση διώξεων για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Vinnytsia today. Regarding the first photo - yes, there was a child inside. pic.twitter.com/871ApvTUzX

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει προσώρας σχολιάσει τις πληροφορίες από τη Βινίτσια. Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους και υποστηρίζει πως οι δυνάμεις της δεν έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου.

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στο Κίεβο, χαρακτήρισε την επίθεση "άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο για γενοκτονία". Ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τη Ρωσία στο Twitter ότι διέπραξε "άλο ένα έγκλημα πολέμου".

??Twelve people including a baby have been killed in a Russian missile strike on the heart of the central Ukrainian city of Vinnytsiahttps://t.co/pYKpQNF9MYpic.twitter.com/mgVqMFDuaF