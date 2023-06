Ουκρανία: Δύο 14χρονες δίδυμες αδελφές ανάμεσα στους 11 νεκρούς της ρωσικής επίθεσης στο Κραματόρσκ

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν ότι έντεκα πτώματα είχαν ανασυρθεί από τα ερείπια έως το απόγευμα της Τετάρτης, σχεδόν 24 ώρες μετά την πυραυλική επίθεση στο εστιατόριο. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τρία παιδιά, ενώ 56 είναι οι τραυματίες, ανέφεραν.

Οι αδελφές Άννα και Γιούλια Ακσετσένκο θα έκλειναν τα 15 τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε η υπηρεσία εκπαίδευσης του δημοτικού συμβουλίου του Κραματόρσκ σε ανάρτησή της στο Facebook, κάτω από τη φωτογραφία των δύο χαμογελαστών κοριτσιών.

Two sisters died as a result of a russian missile attack on a pizzeria in #Kramatorsk. They were 14 years old.

The number of victims increased to 11 people???? #russiaisateroriststatepic.twitter.com/0EqJhX5pL9