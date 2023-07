Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

Σύμφωνα με τον Κούρτεφ, από το ωστικό κύμα καταστράφηκαν τα παράθυρα των γύρω κτιρίων και υπέστησαν ζημιές ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα σουπερμάρκετ.

The occupiers shelled #Zaporizhzhia

As a result, two people were killed - a man and a woman, another woman was wounded, said the secretary of the city council Kurtev.

The blast wave blew out windows in high-rise buildings, and the buildings of an educational institution and a… pic.twitter.com/9GgKc42Vm2