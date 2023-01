Ουκρανία: Εικόνα από δορυφόρο μετά τον βομβαρδισμό των Ρώσων στρατιωτών στη Μακίβκα

Δείτε πώς ήταν η πόλη στις 19 Δεκεμβρίου και πώς έγινε μετά τους βομβαρδισμούς:

Damage from the recent strike on Russian forces in occupied Makiivka (Donestk Oblast) is significant enough to be visible in low-resolution satellite imagery from today. pic.twitter.com/789PxvvTjx