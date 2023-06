Ουκρανία: Εικόνες σοκ μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα - «Πυρά» Ζελένσκι στους διεθνείς οργανισμούς

«Αν ένας οργανισμός δεν είναι παρών στην περιοχή της καταστροφής, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου ή ότι είναι ανίκανός», τόνισε.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι κάτοικοι περιοχών της νότιας Ουκρανίας, που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, έχουν μείνει χωρίς νερό, τρόφιμα ή ιατρική βοήθεια και δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί πόσοι μπορεί να πεθάνουν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επικρίνει από χθες, Τετάρτη, την απουσία ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό, μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα.

«Ο ΟΗΕ και οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού δεν είναι εκεί. Τόσες ώρες και ακόμη δεν είναι εκεί», είχε καταγγείλει ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τα γερμανικά μέσα Welt TV και Bild, δηλώνοντας «σοκαρισμένος».

Παράλληλα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Ουκρανό ομόλογό του χθες το βράδυ ανακοίνωσε την αποστολή βοήθειας «τις επόμενες ώρες» ώστε να αντιμετωπιστούν «οι άμεσες ανάγκες της Ουκρανίας».

Volunteers in Ukraine evacuated animals in the city of Kherson as floodwaters swarmed the area after a major dam was destroyed. https://t.co/qhiZbpR9dgpic.twitter.com/KjDCuvWmkH