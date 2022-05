Ουκρανία: Είκοσι τρεις κάτοικοι σκοτώθηκαν, 27 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Ντονέτσκ

Το ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πάβλο Κιριλένκο.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία σκότωσαν σήμερα 23 αμάχους και τραυμάτισαν 27, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πάβλο Κιριλένκο σε διαδικτυακή ανάρτηση. Russia kills civilians!

— ????? ????????? (@Pavlo_Kyrylenko) May 3, 2022

Ο Κιριλένκο είπε ότι ο αριθμός, ο οποίος περιλαμβάνει 10 νεκρούς σε εργοστάσιο οπτάνθρακα στην πόλη Αβντιίβκα που αναφέρθηκαν νωρίτερα, ήταν ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων στην περιοχή μετά την επίθεση τον περασμένο μήνα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Κραματόρσκ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση.