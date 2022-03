Ουκρανία: «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε» λέει ο δήμαρχος του Κιέβου - Βίντεο

Σε ερώτηση για τις απαγωγές των δύο δημάρχων και για το αν ο ίδιος αποτελεί στόχο των ρωσικών δυνάμεων, δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας είπε: «βεβαίως, όλοι οι Ουκρανοί είναι στόχος, είναι πόλεμος εναντίον όλων!».

“Are you worried, Mr. mayor, that you are a target?” @DanaBashCNN asks Kyiv Mayor Vitali Klitschko if he is concerned about being targeted by Russian forces following reports of other Ukrainian mayors being detained by Russian-backed separatists: … pic.twitter.com/aMQF0h1ZxB