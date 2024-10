Ουκρανία: Εκκενώθηκε η πόλη Κουπιάνσκ λόγω των ρωσικών επιθέσεων - ΕΙΚΟΝΕΣ & ΒΙΝΤΕΟ

Συνολικά, «περίπου 10.000 άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν», πρόσθεσε, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν το συντομότερο δυνατόν. «Ο εχθρός χτυπά ύπουλα και αδιάκοπα», δήλωσε ο Σινεχούμποφ.

?? Arrival of the FAB-1500 at AFU positions in Kupiansk. #Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/CkLJowLKhN

Την Τρίτη, ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν μπορούν πλέον να «εγγυηθούν» την υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση και την παροχή θέρμανσης στην περιοχή λόγω των «συνεχών» ρωσικών βομβαρδισμών που εμποδίζουν τα συνεργεία να αποκαταστήσουν τα κατεστραμμένα δίκτυα.

Το Κουπιάνσκ, ένας σιδηροδρομικός κόμβος στην περιφέρεια του Χαρκόβου, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία, αριθμούσε πάνω από 26.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

85-year-old Mykola was safely evacuated from Kupiansk??Kharkiv, where he'll reunite with family.

In 2 days, 350+ evacuees have arrived in a transit centre and thousands more may be in need of evacuations from hostilities. UNHCR & partners are present + providing various support. pic.twitter.com/3Igw9oCWah