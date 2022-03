Ουκρανία: Εξαντλούνται τα τρόφιμα και τα φάρμακα για 300.000 κατοίκους της Χερσώνας

«Τριακόσιοι χιλιάδες πολίτες της Χερσώνας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική καταστροφή εξαιτίας του αποκλεισμού από τον ρωσικό στρατό. Οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων έχουν σχεδόν εξαντληθεί κι όμως η Ρωσία αρνείται να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να απομακρυνθούν οι πολίτες», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Όλεγκ Νικολένκο.

Kherson’s 300k citizens face a humanitarian catastrophe owing to the Russian army’s blockade. Food and medical supplies have almost run out, yet Russia refuses to open humanitarian corridors to evacuate civilians. Russia’s barbaric tactics must be stopped before it is too late!