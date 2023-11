Ουκρανία: Έξι νεκροί και 11 τραυματίες από ουκρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντονέτσκ

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν» από τα πλήγματα στο κέντρο του Ντονέτσκ, έγραψε ο Πουσίλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Κατά την πυραυλική επίθεση, που αποδίδεται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, επλήγησαν μια κοινωνική υπηρεσία, ένα ιατρικό κέντρο και κατοικίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

In Russian-occupied #Donetsk, eastern #Ukraine, Ukrainian forces conducted a strike on a UAV training facility used by #Russia to train pilots of combat drones to strike Ukrainian targets:

