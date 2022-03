Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας πάνω από 60 νοσοκομεία εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων

Η Ρωσία αρνείται ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά αμάχων.

Νωρίτερα σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, ασθενοφόρων και άλλων υγειονομικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες και προειδοποίησε ότι στη χώρα εξαντλούνται οι ζωτικής σημασίας ιατρικές προμήθειες. Ο ΠΟΥ καταβάλλει προσπάθειες για να παράσχει άμεσα ιατρικές προμήθειες στην Ουκρανία, όπου καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις.

"Attacks on hospitals, ambulances and other health care facilities in Ukraine have increased rapidly in recent days and the country is running short of vital medical supplies, the World Health Organization said on Tuesday." https://t.co/tNdNAEmfEYpic.twitter.com/f2EY4C0Jw4