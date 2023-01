Ουκρανία: Ελικόπτερο έπεσε σε κτίριο που στεγάζει παιδικό σταθμό στο Μπρόβαρι - Αναφορές για θύματα

"Την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία, παιδιά και προσωπικό βρίσκονταν μέσα στο νηπιαγωγείο. Όλοι έχουν τώρα απομακρυνθεί", σημείωσε ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ελικόπτερο ή drone έπεσε στο κτίριο αυτό όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός.

Footage of the consequences of a helicopter crash in the Kiev region appeared.