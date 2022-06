Oυκρανία: Έλληνας φωτορεπόρτερ στο όχημα δημοσιογράφων που δέχθηκε πυρά -Bίντεο

Ένα από τα τζάμια του αυτοκινήτου διαλύθηκε από το ωστικό κύμα των εκρήξεων, οι οποίες όπως αναφέρεται ήταν πολλαπλές. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα όλοι είναι είναι καλά στην υγεία τους.

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD ?? pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi