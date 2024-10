Ουκρανία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε Χερσώνα και Χάρκοβο

21 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα, ρωσική επίθεση στην πόλη του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία προκάλεσε σήμερα τον τραυματισμό τουλάχιστον 21 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές και ότι οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Putin attacked a residential area in Kharkiv today, killing 11 people and injuring dozens. Rescue is underway.pic.twitter.com/x0b6UZFnEj

