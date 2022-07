Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο της πόλη Κραματόρσκ

«Ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε το κέντρο του Κραματόρσκ. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι τραυματίσθηκαν, αλλά οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν» δήλωσε ο κυβερνήτης και πρόσθεσε ότι « ήταν μια σκόπιμη επίθεση σε αμάχους... Αυτό θα συνεχισθεί μέχρι να τους διώξουμε».

The occupiers launched a missile attack on the center of #Kramatorsk

According to the latest reports, one person was killed and six others were injured.

The #Ukrainian prosecutor's office stated that 17 buildings were damaged, including 16 apartment buildings. pic.twitter.com/2NH0cbaEQw