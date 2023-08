Ουκρανία: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια

«Πυρκαγιά ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών, το οποίο οι κατακτητές έπληξαν με πύραυλο. Μέχρι στιγμής, θρηνούμε τον θάνατο ενός ανθρώπου», ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο Reikartz. «Η πόλη υφίσταται καθημερινά ρωσικούς βομβαρδισμούς», υπογράμμισε.

Zaporizhzhia. Civilian building on fire after a Russian missile strike. As of now, one person has been reported dead, others wounded. My condolences. All services are on the scene, saving lives. Our every warrior destroying occupiers and liberating Ukrainian land brings justice… pic.twitter.com/S76rWDzk16