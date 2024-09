Ουκρανία: Ένας νεκρός και περισσότεροι από 60 τραυματίες από πυραυλική επίθεση στο Πάβλογκραντ

Μεταξύ των τραυματιών είναι και πέντε ανήλικοι, εκ των οποίων ένα κορίτσι 9 ετών και δύο αγόρια 4 και 11 ετών, πρόσθεσε.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αυτήν την πόλη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ και καταστράφηκαν «πολλές επιχειρήσεις» και περισσότερα από 30 κτίρια, καθώς και ένας βρεφονηπιακός σταθμός, είπε ο Λίσακ.

??Sept 6 ????russians attacked Pavlograd, #Ukraine with 5 Iskander-M/KN-23 ballistic missiles from voronezh and rostov regions, #Russia.

?? 1 person was killed

?? 61 people were injuredhttps://t.co/HgjqT0nYBO

??war crimes by russia-illegal member of @UN.#Putin

1/?? pic.twitter.com/CTrkns6JOe