Ουκρανία: Εννέα νεκροί και 16 τραυματίες από τις επιθέσεις του ουκρανικού στρατού στο Ντονέτσκ

Από τις επιθέσεις επλήγησαν «ένα νοσοκομείο, ένα πάρκο και συγκροτήματα κατοικιών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram o Ντενίς Πουσίλιν, ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στην περιοχή.

!?!?More civilian vehicles destroyed during the mass rocket barrage of #Donetsk by Ukrainian forces today that killed at least 7 including children and injured many pic.twitter.com/oD3xJ28ILk