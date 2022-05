Ουκρανία: Ένοχος για εγκλήματα πολέμου δήλωσε Ρώσος στρατιώτης

Αυτός ο λοχίας από το Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, απάντησε "ναι" στον δικαστή που τον ρώτησε αν παραδέχεται τα γεγονότα "χωρίς επιφυλάξεις", και δήλωσε ένοχος.

Ukraine has registered 11,000+ crimes and is preparing war crimes cases against 41 Russian soldiers. pic.twitter.com/XaXEv1dokc

A Russian soldier pleaded guilty to fatally shooting a 62-year-old Ukrainian civilian in the 1st war crimes trial since Russia's invasion. Vadim Shyshimarin faces life in prison.

Κατηγορείται ότι σκότωσε έναν 62χρονο άμαχο στις 28 Φεβρουαρίου στη βορεοανατολική Ουκρανία.

Φορώντας ένα μπλε και χακί φούτερ με κουκούλα, με ξυρισμένο κεφάλι, ο υπαξιωματικός με το παχουλό πρόσωπο ήταν μόνος στον διαχωριστικό χώρο που περιβαλλόταν από γυαλί, με τη διερμηνέα του να σκύβει προς το μέρος του σε μια μικρή αίθουσα του δικαστηρίου της περιοχής Σολομιάνσκι, στο Κίεβο.

Breaking News: A Russian soldier pleaded guilty in Kyiv to shooting a civilian, in the first Ukrainian trial over a potential war crime since Russia’s invasion.

Asked if he accepted his guilt, the soldier said: “Yes. Fully yes.”https://t.co/9Wd9cE0jdI