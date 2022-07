Ουκρανία: Επίθεση με drone στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας - Πέντε τραυματίες

«Σήμερα το πρωί, Ουκρανοί εθνικιστές αποφάσισαν να μας καταστρέψουν την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου», που εορτάζεται στη Ρωσία, έγραψε ο Ραζβοζάγιεφ στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι drone προσέγγισε τον προαύλιο χώρο του αρχηγείου του Στόλου και προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ατόμων από το προσωπικό του αρχηγείου.

Andy Vermaut shares:Drone explosion hits Russia's Black Sea Fleet HQ: The Black Sea Fleet's press service said the drone appeared to be homemade. It described the explosive device as “low-power” but Sevastopol mayor Mikhail Razvozhaev said six… https://t.co/RZURid6b6t Thank you. pic.twitter.com/0lzTt06Cb6