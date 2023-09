Ουκρανία: «Επιτυχές» ήταν το πυραυλικό πλήγμα στο αρχηγείο του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ένας στρατιωτικός αγνοείται μετά την ουκρανική πυραυλική επίθεση, αναθεωρώντας προηγούμενη ανακοίνωσή του ότι ο στρατιωτικός είχε σκοτωθεί. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά πέντε ουκρανικούς πυραύλους.

Headquarters of the Russian Black Sea Fleet in #Sevastopol, occupied #Crimea.

The strike occurred somewhere around 1200 local time (0900Z) on a Friday meaning it was most likely full of high ranking staff and others.

It looks like the fire is spreading from previous images.… pic.twitter.com/9wTWBe0cDv