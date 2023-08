Ουκρανία: Επτά νεκροί, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο παιδί, και 110 τραυματίες από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Τσερνίχιβ

Ο κόσμος βρισκόταν καθ'οδόν προς την εκκλησία με την αφορμή μιας θρησκευτικής γιορτής όταν σημειώθηκε η επίθεση - ανακοίνωσε το υπουργείο - προσθέτοντας ότι 12 από τους τραυματίες ήταν παιδιά και δέκα αστυνομικοί.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Telegram όπου ανήρτησε και βίντεο από το αποτέλεσμα της επίθεσης: "Ρωσικός πύραυλος έπληξε ακριβώς το κέντρο της πόλης του Τσερνίχιβ μας. Μια πλατεία, το Πολυτεχνείο, ένα θέατρο. Ένα Σάββατο σαν όλα τα άλλα, το οποίο η Ρωσία μετέτρεψε σε μια ημέρα πόνου και απωλειών. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν τραυματίες".

Devastating sights in #Chernihiv. Another Russian assault claims 7 lives & leaves 90 wounded.

The attacks on innocent civilians by the Russian military continue on a daily basis. #Estonia???? will not become tired of supporting #Ukraine????.

We #StandWithUkraine! pic.twitter.com/53nFnIG5ht