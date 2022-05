Ουκρανία: Γάλλος δημοσιογράφος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο Λουχάνσκ

??According to the governor of Luhansk, a French journalist has been killed in #Ukraine , hit by shrapnel while filming an evacuation of civilians. RSF is not releasing his identity while his family and colleagues are being informed. We are in touch with his editorial staff. pic.twitter.com/JT1cN6aC2O

Όπως έγραψε ο ίδιος στο Telegram, τα θραύσματα διαπέρασαν την θωράκιση του οχήματος, σκοτώνοντας τον διαπιστευμένο Γάλλο δημοσιογράφο που ταξίδευε μέσα σε αυτό.

???????? A French journalist has been killed near Sievierodonetsk in Ukraine after the vehicle he was in came under fire, according to Luhansk’s regional governor Serhiy Gaidai. #UkraineRussia https://t.co/rB5I2qEUTu

Ο Γκαϊντάι ανήρτησε μια φωτογραφία δημοσιογραφικής διαπίστευσης που ταυτοποιεί τον δημοσιογράφο.

Προκειται για τον Γάλλο δημοσιογράφο Φρεντερίκ Λεκλέρ Ιμόφ, ο οποίος σκοτώθηκε στο Severodonetsk.

«Χτυπήθηκε στο λαιμό από ρωσικά σκάγια οβίδας» αναφέρει σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Χάνα Λιουμπάκοβα.

#Ukraine The French journalist Frédéric Leclerc Imhoff was killed in Severodonetsk. He was hit in the neck by Russian shell shrapnel. The car was to evacuate people, which was the story the journalist wanted to report on.

My thoughts are with his loved ones. pic.twitter.com/5bmfNDDziY