Ουκρανία: Η εκτίμηση των αναλυτών για το ρωσικό πλήγμα στο Λβιβ

Η ρωσική επίθεση, που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας Λβιβ, κατά τον περιφερειακό κυβερνήτη Μακσίμ Κοζίτσκι, που νωρίτερα έκανε λόγο για πολλά κτίρια, ανάμεσά τους πολυκατοικίες, στις φλόγες και προανήγγειλε πως κάποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα.

Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν συνολικά επτά άνθρωποι και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται και τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας με τον πατέρα να είναι ο μοναδικός επιζών, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

#Lviv and #KryvyiRih. Following a vicious attack on Poltava, Russia targeted two more cities in Ukraine and struck civilian infrastructure. Its war criminals killed 7 people in Lviv, including 2 children, and injured over 40 others. In Kryvyi Rih, at least 5 people were injured. pic.twitter.com/5l9Bjf9IaA — MFA of Ukraine ???? (@MFA_Ukraine) September 4, 2024

«Μόνο ο άνδρας επέζησε από τη σημερινή επίθεση. Η σύζυγός του Εβγκενία και οι τρεις κόρες τους, Γιαρίνα, Νταρίνα και Εμιλία, σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι τους» ανέφερε ο δήμαρχος του Λβιβ Άντριι Σαντόβι, σε ανάρτησή του στο Telegram. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία όπου εικονίζεται η πενταμελής οικογένεια: χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια ηλιοτρόπια, με τον πατέρα, τον Γιαροσλάβ Μπαζίλεβιτς ανάμεσα στη σύζυγό του και τις τρεις κόρες τους, ηλικίας 21, 18 και 7 ετών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο η Γιαρίνα, η μεγαλύτερη κόρη, εργαζόταν στο δημαρχείο. «Η Ρωσία σκοτώνει τους Ουκρανούς με τις οικογένειές τους», κατήγγειλε.

Πολλοί Ουκρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν με οργή στην είδηση του χαμού της οικογένειας και κάλεσαν τους Δυτικούς συμμάχους της χώρας να τους παράσχουν περισσότερη βοήθεια. «Πόσες άλλες οικογένειες θα σκοτωθούν μέχρι να αποκτήσει η Ουκρανία όλα τα μέσα και όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστρέψει τη ρωσική πολεμική μηχανή;» διερωτήθηκε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ρωσία σκοτώνει ουκρανικές οικογένειες, τα παιδιά μας, το μέλλον μας» τόνισε το υπουργείο Άμυνας, τονίζοντας ότι «ο ρωσικός τρόμος πρέπει να σταματήσει από τα σύγχρονα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα».

Yesterday, it was a Ukrainian family from #Lviv. Today, only the dad is alive – Russia killed his wife & 3 daughters – Emilia, 7, Daryna, 18, and Yaryna, 21. How many more families will be killed before #Ukraine has all the means & decisions to destroy Russia's war machine? pic.twitter.com/ewDs17JzWe — MFA of Ukraine ???? (@MFA_Ukraine) September 4, 2024

Εδώ και μήνες το Κίεβο ζητά συνεχώς νέα μέσα για να προστατεύσει τις ουκρανικές πόλεις από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και να του επιτραπεί να χρησιμοποιεί εντός του ρωσικού εδάφους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Πολλές δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, αρνούνται να επιτρέψουν τέτοια πλήγματα, καθώς φοβούνται μια κλιμάκωση του πολέμου με τη Ρωσία.

Πώς ερμηνεύουν αναλυτές τη ρωσική επίθεση

Ως κίνηση κλιμάκωσης αλλά και προσπάθειας εκφοβισμού ερμηνεύεται ο βομβαρδισμός της Λβιβ από τη Ρωσία, η οποία επιχειρεί να αποκτήσει ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά την επίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ.

Όπως αναφέρουν διεθνείς αναλυτές, η Μόσχα με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ασκήσει περαιτέρω πίεση στο Κίεβο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος βρίσκεται εν μέσω αλλαγών στο κυβερνητικό του σχήμα, τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου.

Lvov po Ruskem úderu. Jde videt, ze se zase jedná o vojenské objekty...#lviv#lvovpic.twitter.com/9jabso56uR — Jirí Mynár ???? ???? ???? ???? ???? (@cz_priest) September 4, 2024

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Όποιος πείθει τους εταίρους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερες δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς για να απαντήσει όπως πρέπει στον τρόμο, εργάζεται για να εμποδίσει ακριβώς αυτού του είδους τα ρωσικά τρομοκρατικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Russian missiles against our cities and people. The strike on Lviv killed 5 people, including a 14-year-old girl. My condolences go out to the families and loved ones of the victims. More than 30 people were injured. Ordinary residential buildings, schools, and medical facilities… pic.twitter.com/RYeA2k1PY8 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 4, 2024

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα υπέβαλε την παραίτησή του μέσω επιστολής, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφάντσουκ σήμερα, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία.

Νωρίτερα, ο Στέφαντσουκ ανακοίνωσε ότι τρεις υπουργοί παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, αναφέρει το Reuters.

Οι κάτοχοι στρατηγικών χαρτοφυλακίων βιομηχανίας, Ολεξάντρ Καμίσιν – υπεύθυνος για την παραγωγή εξοπλισμών, τη δικαιοσύνη, τον Ντένις Μαλιούσκα και το περιβάλλον, Ruslan Strilet, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από την εκτελεστική εξουσία με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ.

«Θα συνεχίσω να εργάζομαι στον τομέα της άμυνας, αλλά σε διαφορετικό ρόλο», έγραψε ο Kαμίσιν στο Telegram, επιβεβαιώνοντας ότι παραιτήθηκε.

Ο 40χρονος υπουργός διορίστηκε τον Μάρτιο του 2023 και ηγήθηκε των προσπαθειών της Ουκρανίας να αυξήσει την αμυντική παραγωγή, από επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έως πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που χρησιμοποιούνται από την Ουκρανία για την καταπολέμηση των Ρώσων εισβολέων και καλύτερα οπλισμένοι.

Une ιpidιmie de dιmission en #Ukraine. Pratiquement tous les ministres ont dιposι leur dιmission. Ils ont assez dιtournι d'argent ? Dimitri #Kuleba, le ministre ukrainien des affaires ιtrangθres, a prιsentι aussi sa dιmission. pic.twitter.com/E9wzJOeetX — Loetitia Halΰsz ?????? ? (@LoetitiaH) September 4, 2024

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε ομιλία του το βράδυ της Τρίτης ότι θα γίνουν αλλαγές για την ενίσχυση της κυβέρνησης. Είπε χαρακτηριστικά: «Το φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ουκρανία. Και οι κρατικοί μας θεσμοί πρέπει να δημιουργηθούν έτσι ώστε η Ουκρανία να επιτύχει όλα τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε ... Πρέπει να ενισχύσουμε ορισμένους τομείς στην κυβέρνηση και οι αποφάσεις για το προσωπικό έχουν προετοιμαστεί».

Τα νέα πλήγματα καταγράφονται την επομένη πολύνεκρης επίθεσης με δυο βαλλιστικούς πυραύλους στην πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 51 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 271 — επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη ρωσική επίθεση στην ουκρανική επικράτεια εντός 2024, με βάση όσα είναι επισήμως γνωστά.