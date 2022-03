Ουκρανία: Ποια είναι η Μαριάννα, που κατηγορήθηκε από τους Ρώσους ότι είναι «ηθοποιός»

Η φωτογραφία της να εξέρχεται αιμόφυρτη από τα χαλάσματα, καθώς έχει μόλις βομβαρδιστεί, συγκλόνισε τη κοινή διεθνή γνώμη, επισημαίνοντας έντονα μια σκληρή και απάνθρωπη πλευρά της ανθρωπιστικής τραγωδίας που βιώνουν οι Ουκρανοί. Όμως η ίδια άντεξε και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ποια είναι όμως η Μαριάννα, που για την πρεσβεία της Ρωσίας στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι παρά μια... ηθοποιός που φοράει μέικ απ;

Μέσα από το προφίλ της νεαρής Ουκρανής στο Instagram, δίνεται η απάντηση στους Ρώσους, καθώς υπάρχουν πρόσφατα αναρτημένες φωτογραφίες της που αποδεικνύουν ότι πράγματι ήταν έγκυος, όταν ο ρωσικός πύραυλος έπεσε πάνω στο μαιευτήριο, τραυματίζοντας συνολικά 17 ενήλικες, μεταξύ των οποίων γιατροί, νοσηλευτές και γυναίκες σαν την Μαριάννα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Η Ουκρανή δημοσιογράφος Olga Tokariuk έγραψε στο Twitter ότι ενημερώθηκε από έναν συγγενή της Μαριάννας που της είπε ότι κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της και πως χθες το βράδυ στις 22:00, η νεαρή αισθητικός έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι της. «Έχει πολύ κρύο και οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν» ήταν τα τελευταία λόγια της Μαριάννας στη σύντομη επικοινωνία που είχε με τον συγγενή της, έγραψε η Olga Tokariuk.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ