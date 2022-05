Ουκρανία: Η Μόσχα υποστηρίζει ότι κατέστρεψε αμερικανικό εξοπλισμό στο Σολεντάρ

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι κατέστρεψε έξι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και όπλων του πυροβολικού στις περιφέρειες Λουχάνσκ, Ντονέτσκ και Χαρκόβου ενώ η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ουκρανικό μαχητικό Su-25.

#Russia’s defense ministry said it destroyed weapons and military equipment supplied by the US and other Western countries at a railway station near #Ukraine's town of Soledar, state news agency TASS reports.https://t.co/309VwQAtHH