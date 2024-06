Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στο Κίεβο

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις εντός και γύρω από το Κίεβο, διευκρινίζοντας ότι ακούγονταν όπως όταν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας πλήττουν όπλα στον αέρα.

The fleet struck Ukraine: “Caliber” carried through the country and hit targets near Kiev

The video shows a flight of 4 missiles in the Kyiv region.

The Vasilkov area, where the Ukrainian Armed Forces air base is located, is under attack.

Anxiety gripped most of Ukraine. pic.twitter.com/EKNMvc6VL7