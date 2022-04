Ουκρανία: Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στο Αζοφστάλ- Βίντεο

??Azovstal still being shelled(probably for psychological effect on the Azov and UAF forces in the tunnels)?? pic.twitter.com/1cV3RWRsOW

Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός για να φύγουν οι άμαχοι από το Αζοφστάλ

Ρωσία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να σταματήσει τις εχθροπραξίες σήμερα, προκειμένου να επιτρέψει την εκκένωση αμάχων που έχουν οχυρωθεί μαζί με Ουκρανούς μαχητές στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις και οι φιλορώσοι Ουκρανοί υποστηρικτές τους είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι προτίθενται να «σταματήσουν μονομερώς τις εχθροπραξίες στις 14.00 ώρα Μόσχας (14.00 ώρα Ελλάδας), να αποσύρουν τις μονάδες τους σε μια ασφαλή απόσταση και να διασφαλίσουν την αποχώρηση» των αμάχων «σε κατεύθυνση της επιλογής τους», όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ένα δελτίο τύπου.

Το υπουργείο διευκρίνσε ότι οι κατηγορίες των ανθρώπων στους οποίους επιτρέπεται να φύγουν είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και το προσωπικό του εργοστασίου.

«Εάν άμαχοι παραμένουν στο εργοστάσιο, εμείς αξιώνουμε ρητά από τις αρχές του Κιέβου να δώσουν στις διοικητές των (ουκρανικών) εθνικιστικών δυνάμεων την εντολή να τους αφήσουν», συμπληρώνει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Καμία συμφωνία» για ανθρωπιστικό διάδρομο από το Αζοφστάλ λέει το Κίεβο

Καμία συμφωνία δεν συνάφθηκε σήμερα για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα επέτρεπε την απομάκρυνση αμάχων, που έχουν οχυρωθεί μαζί με Ουκρανούς μαχητές, στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, διαβεβαίωσε το Κίεβο.

