Ουκρανία: Η ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner επιμένει ότι το Σολεντάρ «απελευθερώθηκε»

«Θέλω να επιβεβαιώσω την πλήρη απελευθέρωση και εκκαθάριση της περιοχής του Σολεντάρ από δυνάμεις του ουκρανικού στρατού… Οι ουκρανικές δυνάμεις που αρνήθηκαν να παραδοθούν, εξολοθρεύτηκαν» υποστήριξε ο Πριγκόζιν.

Οι μαχητές της Wagner «σκότωσαν περίπου 500 στρατιώτες. Ολόκληρη η πόλη είναι γεμάτη με πτώματα Ουκρανών στρατιωτών», αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση.

