Ουκρανία: Η υπηρεσία ασφαλείας εξαπέλυσε επίθεση σε διυλιστήρια στη ρωσική περιφέρεια Σαμάρα - ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν πλήγμα στο διυλιστήριο Κουιμπισέφσκι, στην πόλη της Σαμάρας.

The refinery in Syzran, Samara, Russia was hit by drones and is on fire. The only good Russian industry is the one going up in flames. pic.twitter.com/sYrVBNadqF