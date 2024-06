Ουκρανία-Ιαπωνία: Οι δύο χώρες υπογράφουν 10ετή συμφωνία για θέματα ασφάλειας

Η συμφωνία, πρόσθεσε, προβλέπει βοήθεια σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, ανθρωπιστική βοήθεια, τεχνική και οικονομική συνεργασία.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ιαπωνία για την «ακλόνητη αλληλεγγύη» και την αφοσίωση στην προστασία του διεθνούς δικαίου.

Παρόμοια συμφωνία με τις ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί αργότερα στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida @kishida230 and I have just signed a security agreement between Ukraine and Japan. A unique document with one of the world’s most economically and technologically advanced countries. ????????

In 2024, Japan will provide Ukraine with $4.5 billion…