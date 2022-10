Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο - Αναφορές για θύματα - Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να μας εξαφανίσει από προσώπου γης

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σήμερα το πρωί.

Εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το Κίεβο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, δήλωσε εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσίων Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Suspilne. "Επιβεβαιώνουμε τις λεπτομέρειες", σχολίασε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να μας εξαφανίσει από προσώπου γης

Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιχειρεί να εξαφανίσει "από προσώπου γης" τη χώρα του.

"Προσπαθούν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης ... να εξοντώσουν τους πολίτες που κοιμούνται στα σπίτια τους στην (πόλη της) Ζαπορίζια. Να σκοτώσουν ανθρώπους που πηγαίνουν στην δουλειά τους στο Ντνίπρο και στο Κίεβο", έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Οι σειρήνες αεροπορικού βομβαρδισμού δεν σταματάνε να ηχούν σε όλη την Ουκρανία. Πύραυλοι μας χτυπάνε. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί και τραυματίες".

The moment of a projectile impact in Kyiv pic.twitter.com/w87sxZ0ZRQ — ???????English (@TpyxaNews) October 10, 2022

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας, από τις «αρκετές εκρήξεις» στο Κίεβο υπάρχει «αριθμός θυμάτων», μετέδιδε νωρίτερα το Sky News.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Δείτη την αντίδραση του ανταποκριτή του ΒΒC στο Κίεβο, τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης.

Νεαρή γυναίκα τραβάει βίντεο την ώρα της πυραυλικής επίθεσης. Τη στιγμή που μεταδίδει «ζωντανά» φαίνεται και ακούγεται πίσω της μεγάλη έκρηξη, από την οποία φαίνεται ευτυχώς να βγαίνει αλώβητη.