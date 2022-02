Oυκρανία: Ισχυρή έκρηξη στο Ντονέτσκ - Ο στρατός διαψεύδει ότι ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις - Νέο διάγγελμα Μπάιντεν

Παράλληλα, το ρωσικό RT και το πρακτορείο RIA μεταδίδουν πως μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ria releases an after explosion picture, says it happened near the Donetsk breakaway government HQ in Ukraine pic.twitter.com/Z9CDCyb08Y

Για έκρηξη αυτοκινήτου κάνουν λόγο οι αυτονομιστικές αρχές της «δημοκρατίας του Ντονέτσκ»

Οι αυτονομιστικές αρχές της «δημοκρατίας» του Ντονέτσκ ανακοίνωσαν ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά σε ένα κυβερνητικό κτίριο στην ομώνυμη πόλη.

Ένας ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου Sputnik μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το κτίριο. Ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά τα γειτονικά κτίρια δεν υπέστησαν ζημιές.

Από επίσημες πηγές δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ωστόσο το πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο πάρκινγκ του κτιρίου.

#Russian news is reporting a huge explosion near the Government housing building in central #Donetsk, Ukraine. Our intel team believes it was a vehicle explosion. Only Russian media is reporting on it at the moment, however, so take it with a grain of salt as always. pic.twitter.com/NO1htk6o5s