Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι δυο πλευρές επέμειναν η καθεμιά στην εκδοχή της, ανταλλάσσοντας κατηγορίες, κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της Μόσχας, την επομένη της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε, κατά τις ρωσικές αρχές, 65 αιχμαλώτους πολέμου ενόψει της ανταλλαγής τους.

«Όλες οι πληροφορίες που έχουμε (...) δείχνουν πως έχουμε να κάνουμε με έγκλημα προμελετημένο και καλά σχεδιασμένο», είπε ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντμίτρι Παλιάνσκι.

Ο ρώσος διπλωμάτης κατηγόρησε τους Ουκρανούς πως έχουν σκοπό να «σαμποτάρουν τη διαδικασία» ανταλλαγής αιχμαλώτων «με τον πλέον βάρβαρο τρόπο» κι ότι είναι διατεθειμένοι να «θυσιάσουν πολίτες της ίδιας της χώρας τους» για να υπηρετήσουν «γεωπολιτικά συμφέροντα των Δυτικών».

Η ουκρανή αναπληρώτρια πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη Χριστίνα Χάγιοβισιν διέψευσε τις κατηγορίες του ομολόγου της, αντιτείνοντας πως εάν επιβεβαιωθεί η παρουσία αιχμαλώτων πολέμου στο μεταγωγικό, η Μόσχα θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτή τη «νέα παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Ανθρώπινες ασπίδες» στους αιθέρες;

Θα πρόκειται για την «πρώτη περίπτωση χρήσης στους αιθέρες ανθρώπινων ασπίδων για την προκάλυψη της μεταφοράς πυραύλων», πρόσθεσε η ίδια.

Το βράδυ χθες Πέμπτη, η ρωσική επιτροπή έρευνας, που επιφορτίστηκε να διενεργήσει έρευνα για «τρομοκρατία», έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο διάρκειας σχεδόν 40 δευτερολέπτων, τραβηγμένο σε δασική περιοχή, σε χιονισμένο χωράφι.

Εικονίζει κομμένα δέντρα και συντρίμμια σκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση· είναι αδύνατον να αναγνωρίσει κανείς τη μορφή του Ιλιούσιν Il-76, πελώριου αεροσκάφους, μήκους κάπου 50 μέτρων.

Στο έδαφος, πάνω στο χιόνι, τα συντρίμμια είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν εξ όψεως. Διακρίνονται ένα-δυο πτώματα —φλουταρισμένα— και κηλίδες αίματος. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του υλικού.

Προχθές Τετάρτη, μεταγωγικό Ιλιούσιν Il-76 συνετρίβη κοντά στο χωριό Γιάμπλαναβα, 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 74 επιβαίνοντες σε αυτό, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

#WorldDNA | Russia and Ukraine continue to trade blame over the crash of the plane carrying Ukrainian PoW

Moscow says Kyiv received 15-minute warning on PoW flight@SaroyaHem and @ShivanChanana bring you this report

Watch more: https://t.co/dm7SyC0z2epic.twitter.com/mfoEQGtpYx