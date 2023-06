Ουκρανία: Κατακραυγή για το κλειστό καταφύγιο στο Κίεβο

«Τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν τη νύχτα κοντά στην κλινική», στην περιοχή Ντεσνιάνσκι του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. «Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν κοντά στην είσοδο της κλινικής, τέσσερα λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού και κάτοικοι κατευθύνονταν προς το καταφύγιο», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί άνθρωποι προσπάθησαν μάταια να εισέλθουν στο καταφύγιο, αφού – άγνωστο γιατί – ήταν ερμητικά κλειστό.

«Όταν ήχησαν οι σειρήνες, η σύζυγός μου πήρε την κόρη μας και έτρεξαν στο καταφύγιο», αφηγήθηκε ο Γιάροσλαβ Ρίαμπτσουκ στο πρακτορείο Reuters. «Η είσοδος ήταν κλειστή και έξω βρίσκονταν 5-10 γυναίκες με παιδιά (…) Προσπάθησαν να μπουν στο καταφύγιο, κανείς δεν τους άνοιξε… Η σύζυγός μου σκοτώθηκε», είπε ο Ρίαμπτσουκ.

The aftermath of the missile attack on #Kyiv. 3 people were killed in the Desnianskyy district.

Yaroslav's wife was killed on the street when she and her child were going to a shelter, which, according to the man, was locked. pic.twitter.com/XRZlXkb1pC