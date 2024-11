Πύραυλος Oreshnik: Το άγνωστο όπλο του Πούτιν - Διέσχισε 1.200 χλμ σε 15 λεπτά - ΒΙΝΤΕΟ

«Ο χρόνος πτήσης αυτού του ρωσικού πυραύλου από τη στιγμή της εκτόξευσής του στην περιφέρεια του Αστραχάν μέχρι την πρόσκρουσή του στην πόλη Ντνίπρο ήταν 15 λεπτά», ανέφερε σε δήλωσή της η υπηρεσία πληροφοριών HUR.

«Ο πύραυλος ήταν εξοπλισμένος με έξι κεφαλές: καθεμιά ήταν εξοπλισμένη με έξι υποπυρομαχικά. Η ταχύτητα στο τελικό τμήμα της διαδρομής του ήταν μεγαλύτερη από Mach 11», δηλαδή 13.583 χλμ/ώρα!

