Ουκρανία: Λεωφορεία που μετέφεραν αμάχους από τη Μαριούπολη και το Αζοφστάλ έφτασαν στη Ζαπορίζια

Εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις συνόδευαν κάποιους ηλικιωμένους, μεταξύ των οποίων ήταν και μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Συνολικά 174 άνθρωποι έφτασαν με οκτώ λεωφορεία «από την κόλαση της Μαριούπολης» ανέφερε η συντονίστρια του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά ζητήματα στην Ουκρανία, Οσνάτ Λουμπράνι.

«Με αυτή τη νέα επιχείρηση, ξεπερνούν τους 600 οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν» από την εμπόλεμη ζώνη, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της. «Η δουλειά μας, ωστόσο, δεν τελείωσε», συνέχισε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεκάδες άνθρωποι που ήθελαν να ενταχθούν στο κομβόι τις τελευταίες ημέρες δεν κατάφεραν να το κάνουν».

Το Σάββατο, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι όλες οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ, τον τελευταίο θύλακα αντίστασης των ουκρανικών δυνάμεων στη Μαριούπολη. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι τώρα θα πρέπει να απομακρυνθούν οι τραυματίες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

