Ουκρανία: Μαζική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Λίπετσκ της Ρωσίας - Σκληρές μάχες στο Κουρσκ

«Μαζική» επιδρομή με drones εξαπολύθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ, η οποία δεν γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ιγκόρ Αρταμόνοφ.

«Προσοχή! Η Λίπετσκ έγινε στόχος μαζικής επίθεσης drones», ανακοίνωσε ο κ. Αρταμόνοφ μέσω Telegram. «Ενεργειακή υποδομή υπέστη ζημιά» με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές της ηλεκτροδότησης, πρόσθεσε κατόπιν, διαβεβαιώνοντας πως αποκαταστάθηκε ήδη στα περισσότερα από τα νοικοκυριά που επλήγησαν.

Lipetsk, Russia ?

Tonight Lipetsk was attacked by UAVs. "Lipetsk has been subjected to a massive UAV attack, Putin's Governor Aratmanov reported. Local residents write about the sounds of explosions and problems with electricity after this. A glow in the sky is visible.