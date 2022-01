Ουκρανία: Μαζική κυβερνοεπίθεση σε ιστοτόπους της κυβέρνησης - «Να φοβάστε και να περιμένετε τα χειρότερα»

Το περιεχόμενο των κυβερνητικών ιστοτόπων δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών επιθέσεων που δέχθηκαν και δεν διέρρευσε κανένα προσωπικό δεδομένο, ανακοίνωσε πριν από λίγο η ουκρανική κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ανεστάλη η λειτουργία αριθμού άλλων κυβερνητικών ιστοτόπων για να προληφθεί η εξάπλωση της επίθεσης σε άλλες πηγές, αλλά ήδη έχουν αποκατασταθεί οι περισσότερες από τις πληγείσες κρατικές πηγές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε παράλληλα στο Reuters ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πουν ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση αυτή, αλλά σημείωσε ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από παρόμοια πλήγματα στο παρελθόν.

Η ηλεκτρονική επίθεση, η οποία έπληξε το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργικό συμβούλιο και το συμβούλιο ασφαλείας και άμυνας μεταξύ άλλων, σημειώνεται την ώρα που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του σήμαναν συναγερμό για πιθανή νέα στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις στην Ουκρανία.

"Ουκρανέ! Όλα τα προσωπικά σου δεδομένα φορτώθηκαν στο δημόσιο δίκτυο. Όλα τα δεδομένα στον υπολογιστή έχουν καταστραφεί, είναι αδύνατο να τα αποκαταστήσεις", αναφέρεται σε μήνυμα που εμφανίστηκε σε κυβερνητικούς ιστοτόπους που υπέστησαν επίθεση, γραμμένο στα ουκρανικά, τα ρωσικά και τα πολωνικά.

"Όλες οι πληροφορίες για σένα αποκαλύφθηκαν δημοσίως, να φοβάσαι και να περιμένεις τα χειρότερα. Αυτό ισχύει για το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου".

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες, Πέμπτη, ότι η απειλή μιας ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης είναι υψηλή. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ο διάλογος συνεχίζεται, αλλά βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς η Μόσχα προσπαθεί να πείσει τη Δύση να αποκλείσει μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και να ανατρέψει δεκαετίες επέκτασης της συμμαχίας στην Ευρώπη --αιτήματα για τα οποία οι ΗΠΑ είπαν ότι "δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για να υπάρξει συνέχεια".

Talks over #Ukraine end the week at an impasse. Fmr US Amb to #Russia Michael McFaul @McFaul says broad European security talks with Moscow is still the way to go, but the US doesn't have much leverage. @asiasquawkbox@martinsoong@cnbcsri@cnbci@willkoulourispic.twitter.com/X8rlPjiVhp