Ουκρανία: Mε αλεξίσφαιρα γιλέκα Φον ντερ Λάιεν και Μπορέλ στους ομαδικούς τάφους στην Μπούτσα

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες πήγαν να δουν τους ομαδικούς τάφους στην Μπούτσα όπου θάφτηκαν δεκάδες άμαχοι που σκοτώθηκαν στις μάχες.

«Οι υπεύθυνοι για τις θηριωδίες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Λίγο αργότερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter: «Ήταν σημαντικό να ξεκινήσω την επίσκεψή μου στην Μπούτσα. Γιατί στην Μπούτσα γκρεμίστηκε η ανθρωπιά μας. Το μήνυμά μου στον ουκρανικό λαό: Οι υπεύθυνοι για τις θηριωδίες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο αγώνας σας είναι ο αγώνας μας. Είμαι στο Κίεβο σήμερα για να σας πω ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας».

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6