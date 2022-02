Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων και εκκενώσεις περιοχών - Σίγουρος για ρωσική εισβολή ο Μπάιντεν

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ουκρανία μέσα στην επόμενη ημέρα, στις επόμενες ημέρες» είπε σε νέο διάγγελμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και επανέλαβε πως η Ρωσία επιχειρεί να φτιάξει ένα ψεύτικο πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επίθεσή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και οι σύμμαχοι στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν θα εισβάλει, αλλά έχει περικυκλώσει την Ουκρανία».

Πρόσθεσε δε πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, αλλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, η Ρωσία θα κτυπήσει το Κίεβο με 2,5 εκατομμύρια αθώους πολίτες, τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν πάντως, ο Πούτιν ούτε κατά διάνοια δεν σκέφτεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα παρακολουθήσει το Σαββατοκύριακο ο Ρώσος πρόεδρος, ο Αμερικανός ομόλογός του είπε ότι μέσω αυτών προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να αλλάξει τη «δυναμική» στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για άλλη μία φορά τη Ρωσία ότι αν επιτεθεί στην Ουκρανία «θα πληρώσει βαρύ τίμημα», επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Επισήμανε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους παραμένουν ενωμένοι, παρά τις προσπάθειες της Μόσχας να τους διχάσει.

We’ve seen reports of a major uptick of violations of the ceasefire by Russian-backed fighters attempting to provoke Ukraine — and we continue to see more disinformation pushed out to the public.

All of this is consistent with the playbook that the Russians have used before. pic.twitter.com/0HHiCRxcTf