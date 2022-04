Ο Μπόρις Τζόνσον συναντά τον Ζελένσκι στο Κίεβο και υπόσχεται στρατιωτική βοήθεια

«Η Μεγάλη Βρετανία ηγείται της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, του αντιπολεμικού συνασπισμού, των κυρώσεων κατά του Ρώσου επιτιθέμενου», έγραψε ο Σίμπιγκα στο Facebook αναρτώντας μια φωτογραφία που δείχνει τους δύο ηγέτες να συζητούν. Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) που επισκέπτεται την Ουκρανία αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

????British PM Boris Johnson meets with President Volodymyr Zelensky in Kyiv on April 9, in what appears to be an unannounced visit.

Source: Andrij Sybiha, deputy head of Zelensky's administration. pic.twitter.com/Vxhqi656Hb