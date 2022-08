Ουκρανία: Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θέλει να «αποτρέψει ένα πυρηνικό δυστύχημα» στην Ζαπορίζια

Απαντώντας σε ερώτηση για σχέδια δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης γύρω από τον σταθμό, ο Γκρόσι είπε πως "αυτό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης".

"Όμως η αποστολή μου -νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να το πω αυτό με κάθε σαφήνεια- η αποστολή μου είναι μια τεχνική αποστολή", δήλωσε.

"Είναι μια αποστολή που επιδιώκει να αποτρέψει ένα πυρηνικό δυστύχημα και να προστατεύσει αυτό τον σημαντικό πυρηνικό σταθμό", τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, δήλωσε ο Γκρόσι στους δημοσιογράφους στην πόλη Ζαπορίζια, περίπου 50 χλμ. από τον σταθμό.

A team of international nuclear inspectors is heading to the Zaporizhzhia nuclear power plant caught in the middle of the fighting in southern Ukraine amid international concern of a potential accident or radiation leak. https://t.co/GiMI7w39p6