Ουκρανία: Ο Κουλέμπα υποστηρίζει ότι τα στοιχεία για τις δολοφονίες αμάχων στην Μπούτσα είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου»

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν χθες, Κυριακή, ότι ερευνούν πιθανά εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας, αφότου εικόνες από την Μπούτσα έδειχναν πτώματα πολιτών να κείτονται στο έδαφος, καθώς και αυτοσχέδιους τάφους.

«Οι φρικαλεότητες που είδαμε στην Μπούτσα είναι μόνο "η κορυφή του παγόβουνου" των εγκλημάτων που έχει διαπράξει ο ρωσικός στρατός», υποστήριξε ο Κουλέμπα σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Πολωνία με τη Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών, Λιζ Τρας.

In our meeting in Warsaw, @trussliz and I coordinated further sanctions pressure on Russia and arms deliveries to Ukraine. After Bucha massacre, Russia must be stopped now. No more half-measures. G7 and EU sanctions must be devastating. Ukraine must receive all necessary weapons. pic.twitter.com/kY5FyPuNMX