Ουκρανία: Οι πρώτες ώρες της εισβολής στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ - ΒΙΝΤΕΟ

Αυτή η πόλη με πληθυσμό 5.500 κατοίκων αντιπροσωπεύει την κυριότερη κατάκτηση των ουκρανικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επίθεσής τους στην περιοχή του Κουρσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες στο Telegram ότι ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρε Σίρσκι του ανέφερε «την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της πόλης της Σούντζας από τα χέρια ρωσικών στρατιωτικών» δυνάμεων.

Η Ουκρανία πλέον ελέγχει 82 κοινότητες και 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ πρόσθεσε ο Σίρσκι, την ένατη ημέρα μιας άνευ προηγουμένου εύρους ουκρανικής επίθεσης στο ρωσικό έδαφος.

Οι πρώτες ώρες της ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ

Τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν πυραυλικές επιθέσεις, άρματα μάχης να προελαύνουν σε χωράφια και κατοικημένες περιοχές καθώς και Ρώσους αιχμαλώτους. Προς το τέλος τους, Ουκρανοί στρατιώτες διακρίνονται να ρίχνουν μια ρωσική σημαία στο έδαφος.

«Προσεκτική προετοιμασία, σχεδιασμός, αιφνιδιασμός, υψηλό ηθικό και σιγή πληροφοριών ήταν αποφασιστικής σημασίας στο πρώτο στάδιο της επιχείρησης. Τώρα όλα εξαρτώνται από την αντοχή των Ουκρανών στρατιωτών όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση κλάδων των ενόπλων δυνάμεων», ανέφεραν οι επίλεκτες αερομεταφερόμενες δυνάμεις της Ουκρανίας, που ανήρτησαν σχετικό βίντεο στο YouTube.

The unique footage of the first hours of ???? Defense Forces operation in the Kursk region.

Demining, destroying the enemy's defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.

??: Air Assault Forces Command pic.twitter.com/oopsMdGRxX