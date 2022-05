Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν ξανά το Αζοφστάλ

«Κηρύχθηκε εκεχειρία, άμαχοι έπρεπε να απομακρυνθούν από το έδαφος της Αζοφστάλ. Ουκρανοί στρατιωτικοί και του (τάγματος) Αζόφ, που βρίσκονται στο εργοστάσιο, το εκμεταλλεύτηκαν. Βγήκαν από τα υπόγεια, πήραν θέσεις βολής στο έδαφος και στα κτίρια του εργοστασίο», προσθέτει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το RIA.

«Τώρα μονάδες του ρωσικού στρατού και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και την αεροπορία, αρχίζουν να καταστρέφουν αυτές τις θέσεις βολής», καταλήγει το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

??#Azovstal steel plant, the last bastion of Ukrainian defenders in #Mariupol, is being constantly bombarded by #russian planes and artillery.

Hundreds of civilians are still trapped in the underground bunkers. pic.twitter.com/xgGyNkomgp