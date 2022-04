Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν δακρυγόνα για να διαλύσουν διαδήλωση κατοίκων της Χερσώνας - Βίντεο

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η Ρωσία διόρισε χθες δικό της «δήμαρχο» στη Χερσώνα, αφού οι δυνάμεις της κατέλαβαν την έδρα της τοπικής διοίκησης. Η Χερσώνα ήταν το πρώτο μεγάλο αστικό κέντρο που κατέλαβαν οι Ρώσοι μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου.

Ορισμένοι κάτοικοι οργανώνουν κατά καιρούς αντικατοχικές διαδηλώσεις και ένα πλήθος συγκεντρώθηκε και πάλι σήμερα στο κέντρο της πόλης. Το Κίεβο υποστήριζε ότι σήμερα η Ρωσία σκόπευε να διοργανώσει «δημοψήφισμα» για να αποσχισθεί η περιφέρεια της Χερσώνας από την Ουκρανία, όπως εκείνες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ.

«Κατά τη διάρκεια μιας ειρηνικής, φιλοουκρανικής διαδήλωσης στην Πλατεία της Ελευθερίας, άνδρες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης εναντίον του άμαχου πληθυσμού» ανέφερε η Γενική Εισαγγελία, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι ερευνά τα γεγονότα.

Η Ρωσία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τα επεισόδια.

Την Τρίτη, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι έχει θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του την περιφέρεια της Χερσώνας. Ο κυβερνήτης Χενάντι Λαγκούτα είπε ότι η κατοχή αυτή σημαίνει πως η διοίκησή του δεν είχε άλλη επιλογή από το να φύγει από τη Χερσώνα, αλλά δεν διευκρίνισε πού βρίσκεται. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από τη Χερσώνα και αναζήτησαν καταφύγιο σε εδάφη που ελέγχονται από τους Ουκρανούς. Αναφέρονται επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση και σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σήμερα φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν μακριά από μια πλατεία, γεμάτη με καπνούς. Ακούγεται μια ισχυρή έκρηξη και πυκνός, λευκός καπνός υψώνεται στον αέρα. Κάποιοι βήχουν και ένας άνθρωπος καλύπτει με τα χέρια τα μάτια του.

Το πρακτορείο Reuters επαλήθευσε την τοποθεσία όπου τραβήχτηκαν τα πλάνα.

Δύο πρόσωπα που είπαν στο πρακτορείο ότι συμμετείχαν στη διαδήλωση, περιέγραψαν ότι οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν ουκρανικές σημαίες και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο όταν εμφανίστηκαν πολλοί Ρώσοι στρατιώτες στην πλατεία. Ο πρώην εργαζόμενος σε εργοστάσιο, Ιχόρ, 33 ετών, είπε ότι κάποιοι από τους Ρώσους αρχικά πυροβόλησαν στον αέρα. «Δεν υπήρχε πανικός, μέχρι που έριξαν το δακρυγόνο», είπε ο 18χρονος φοιτητής Μικίτα.

