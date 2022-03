Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη Τσερνίχιφ, δηλώνει ο δήμαρχος της πόλης - Βίντεο

Ο δήμαρχος του Τσερνίχιφ, Βλάντισλαβ Ατροσένκο, είπε ότι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν μια γέφυρα που συνέδεε την πόλη με την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στα νότια, κόβοντας τον κύριο δρόμο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για την απομάκρυνση τραυματιών.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς αυτούς από το Τσερνίχιφ, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας νωρίτερα δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν «αποκλείσει» πόλεις της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Τσερνίχιφ, για να περιορίσουν τον ουκρανικό στρατό, ενώ η Ρωσία επικεντρώνεται στον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς.

«(Είμαστε) ουσιαστικά πλήρως περικυκλωμένοι και αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική καταστροφή», είπε ο Ατροσένκο στην τηλεόραση. «Άνθρωποι είναι χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα... και συνειδητοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα».

Η Μόσχα αρνείται τακτικά ότι στοχεύει αμάχους από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου σε αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει περισσότερες από τις μισές ιδιωτικές κατοικίες στα περίχωρα της πόλης, η οποία είχε πληθυσμό περίπου 285.000 κατοίκων πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η πόλη φημιζόταν για τα ιστορικά της κτίρια και τις αρχαίες εκκλησίες της.

Οι αρχές της πόλης έχουν καταφύγει στο να μεταφέρουν νερό σε περιοχές με ό,τι δοχεία βρίσκουν, ενώ οι κάτοικοι αναγκάζονται να μαγειρεύουν σε ανοιχτές εστίες έξω από τα σπίτια τους, πρόσθεσε ο Ατροσένκο. «Η πόλη έχει καταστραφεί ολοσχερώς», είπε.

