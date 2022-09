Ουκρανία: Οι Ρώσοι ξεκίνησαν τα δημοψηφίσματα στις κατεχόμενες περιοχές

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στις ουκρανικές περιοχές που ελέγχονται πλήρως ή εν μέρει από τη Μόσχα τα δημοψηφίσματα ενσωμάτωσης στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μια ψηφοφορία την οποία η Ουκρανία και η Δύση έχουν χαρακτηρίσει "ψευδοδημοψήφισμα".

Η διαδικασία, που ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 27 Σεπτεμβρίου, διεξάγεται στις αυτονομιστικές, φιλορωσικές επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ (στην ανατολική Ουκρανία) καθώς και στις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ρωσία: Μοιράστηκαν τα πρώτα φύλλα πορείας για την επιστράτευση - Χάος στα σύνορα - Νέες πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα

Μαζική η έξοδος στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία. Μοιράστηκαν ήδη τα πρώτα φύλλα πορείας μετά την επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει υπερβολικές τις πληροφορίες για έξοδο των ανδρών σε ηλικία στράτευσης από την Ρωσία, επιβεβαιώνοντας εμμέσως την επιστράτευση των συλληφθέντων διαδηλωτών.

«Οι πληροφορίες σχετικά με την μαζική έξοδο από αεροδρόμια και ούτω καθεξής είναι υπερβολικές. Υπάρχει παραπληροφόρηση σχετικά με αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Όπως αναφέρει η οργάνωση OVD-Info, πάνω από 1.300 άτομα σε 38 πόλεις τέθηκαν υπό κράτηση την Τετάρτη στις διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης. Επίσης η ρωσική ιστοσελίδα Mediazona ανέφερε πως τουλάχιστον τρεις άνδρες που τέθηκαν υπό κράτηση στη Μόσχα είχαν κληθεί για επιστράτευση ενώ βρίσκονταν σε αστυνομικά τμήματα.

"I am not going to die for Putin." More than 1,300 people from 38 cities in Russia were detained after street protests against the "partial mobilization" policy announced by President Vladimir Putin that would press 300,000 into military service. https://t.co/QfcsbSTwmopic.twitter.com/cgBvUCftrj — The New York Times (@nytimes) September 22, 2022

Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι δυσεύρετα, ενώ ο πανικός έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη.

Για απλή μετάβαση από Μόσχα προς Κωνσταντινούπολη ή Ντουμπάι το εισιτήριο κοστίζει τουλάχιστον 9.200 ευρώ, ενώ προς Βελιγράδι το φθηνότερο ξεκινά από 3.300 ευρώ.

Παράλληλα, ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν συμβουλές «εξόδου από τη χώρα», όπως αναφέρει το ertnews.gr.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia. Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Την ίδια ώρα οι Ρώσοι ανεβάζουν στα social media τα φύλλα πορείας, ενώ κυκλοφοριακό χάος σχηματίζεται στις οδικές συνοριακές διαβάσεις μεταξύ της Ρωσίας και γειτονικών των χωρών.

Με δάκρυα στα μάτια αναχωρούν για το μέτωπο οι πρώτοι νεοσύλλεκτοι που επιστρατεύθηκαν. Σύμφωνα με επίσημες Ρωσικές πηγές θα επιστρατευθούν 300.000 έφεδροι στρατιωτικοί, με Ρώσο αξιωματούχο ωστόσο, να αναφέρει ανώνυμα στην εφημερίδα Novaya Gazeta ότι το πραγματικό σχέδιο είναι η επιστράτευση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Την ίδια στιγμή αναβρασμός επικρατεί σε δεκάδες Ρωσικές πόλεις.

#Putin's "partial mobilisation" has caused chaos in the streets of #Russia. ??More than 1,300 Russians have been arrested in 38 cities. pic.twitter.com/NUuf0Klffx — EHA News (@eha_news) September 22, 2022

Περισσότεροι από 1.300 διαδηλωτές έχουν οδηγηθεί στα κρατητήρια.

"No to War! No to War!" pic.twitter.com/Cs00dIUcOC — Igor Sushko (@igorsushko) September 21, 2022

Νέες πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα

Την πυρηνική ρητορική του Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εκτοξεύοντας νέες απειλές με το βλέμμα στα δημοψηφίσματα που προετοιμάζονται.

«Η προστασία όλων των εδαφών που θα έχουν ενταχθεί θα ενισχυθεί σημαντικά από τις Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις…Οποιαδήποτε ρωσικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πυρηνικών όπλων και όπλα που βασίζονται στις νέες αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία αυτή», είπε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μια δίκαιη τιμωρία για τη Ρωσία μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε τόσους ηγέτες, παρουσιάζοντας το σχέδιο των πέντε αδιαπραγμάτευτων σημείων για ειρήνη.

«Απορρίψτε το δικαίωμα της ψήφου, αφαιρέστε τα δικαιώματα της αντιπροσωπείας τους, αφαιρέστε το δικαίωμα βέτο αν πρόκειται για μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο να τιμωρήσετε τον επιτιθέμενο εντός των θεσμών του», είπε ο Ζελένσκι.

Από το Συμβούλιο Ασφαλείας ο γγ του ΟΗΕ τόνισε ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η συζήτηση για πυρηνική σύγκρουση.

«Οποιαδήποτε προσάρτηση εδάφους μίας χώρας από μία άλλη χώρα που προκύπτει από την απειλή ή τη χρήση βίας αποτελεί παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Τη βούλησή τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία για όσο χρειαστεί εξέφρασαν ο γάλλος πρόεδρος, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αλλά και η ΕΕ δια στόματος Μπορέλ. Πάντως την ώρα που οι Βρυξέλλες εξετάζουν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, ο Βίκτορ Όρμπαν θέλει άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων μέχρι το τέλος του έτους όπως αποκαλύπτει ουγγρική εφημερίδα.

Ενδεικτική της βαριάς ατμόσφαιρας κατά της Ρωσίας στη Γενική Συνέλευση, η ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Σεργκέι Λαβρόφ. Ακόμη και η Κίνα υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επεσήμανε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστή. Οι σκοποί και οι αρχές της Χάρτας του ΟΗΕ πρέπει να τηρούνται», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Κιου Γουάνγκ Γι.

Την ώρα πάντως που οι ρώσοι έφεδροι καλούνται στο μέτωπο και όλοι μιλούν για κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας, εντύπωση προκαλεί η συμφωνία ανταλλαγής σχεδόν 300 κρατουμένων ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα με τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας. Εκατόν οκτώ μέλη του Τάγματος Αζόφ που βρίσκονταν στο εργοστάσιο Αζοφσταλ της Μαριούπολης επί εβδομάδες αψηφώντας τους Ρώσους, απελευθερώθηκαν. Και στη Ρωσία επιστρέφει ο ουκρανός ολιγάρχης και φίλος του Πούτιν Βίκτορ Μεντβεντσούκ.