Ουκρανία: Οι τελευταίες στιγμές για ένα χαμογελαστό κοριτσάκι λίγο πριν σκοτωθεί από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Βίνιτσια

Το σύντομης διάρκειας βίντεο τη δείχνει να σπρώχνει ένα καρότσι και να ανταποκρίνεται χαρούμενα στη μητέρα της Ιρίνα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση της Πέμπτης που έγινε χιλιόμετρα μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Η Ουκρανία καταδίκασε το χτύπημα ως έγκλημα πολέμου, λέγοντας ότι σκότωσε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της Λίζα και δύο άλλων παιδιών, και άφησε δεκάδες τραυματίες. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι έπληξε στρατιωτικό στόχο.

Οι γιατροί είπαν σήμερα ότι αποφάσισαν προς το παρόν να μην πουν στην Ιρίνα για τον θάνατο της κόρης της, φοβούμενοι ότι τα νέα θα τη σκοτώσουν.

The Ukrainian media published the last video of a mother and daughter taking a walk an hour and a half prior to the missile attack on Vinnytsia. The girl was killed, her mother's leg was ripped off. pic.twitter.com/7LweyCWK5Z